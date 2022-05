Paradis Plage Resort

Der 18-Loch Golfplatz «Golfclub Taghazout» liegt lediglich 10 Fahrminuten entfernt.



SURFEN Die hoteleigene "Rip Curl"-Surfschule bietet Surflektionen für jedes Niveau an und gibt Auskunft über die besten Surfspots in der Region.



YOGA 2 Yogapavillons liegen direkt am Meer. Es werden 3x täglich diverse Kurse von Anfänger bis Fortgeschrittene angeboten.



SPA Das 300 m2 grosse Spa bietet zwei Hammams sowie diverse Massagen an.



Das Hotel bietet verschiedene Surf-, Yoga- und Spa-Pakete an. Details siehe Seite 78/79.