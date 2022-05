Bereits vor seiner Eröffnung sorgte das One&Only Cape Town für viel Aufmerksamkeit. Es schaffe einen neuen Hotelstandard in Kapstadt, sagten die Einwohner der Kapmetropole selbst über das neue Hoteljuwel an der Waterfront. Im April 2009 öffnete das Resort seine Pforten und lädt seither alle luxusverwöhnten Gäste ein, in eine neue urbane Resorterfahrung einzutauchen.