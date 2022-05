Die Oasis Lodges liegen vor den Toren Marrakeschs, an der Route d'Amizmiz, welche in Richtung Süden führt. Bis zur Medina sind es ca. 10 Fahrminuten. Die Anlage liegt inmitten eines 2 Hektar grossen, üppigen Garten. Umgeben von schattenspendenden Olivenbäumen befindet sich der Pool und diverse gemütliche Sitzgelegenheiten. Des Weiteren bietet das Resorts mehrere Restaurants, unter anderem das Hauptrestaurant La Table des Oliviers, welches im Herzen der Anlage liegt und frische, saisonale Produkte serviert sowie das La Paillote, wo man in aussergewöhnlichen Ambiente französische Küche geniessen kann. WIFI kostenfrei.