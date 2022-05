NOX Rentals

Entdecken Sie das vielseitige und luxuriöse Angebot der Appartements und Villen in Kapstadt und Umgebung. Fühlen Sie sich ganz zu Hause und geniessen Sie die exklusive Ausstattung der Unterkünfte.

Die luxuriösen Appartements finden Sie an den schönsten Ecken von Kapstadt und seinen Vororten Sea Point, Bantry Bay, Clifton, Camps Bay und Hout Bay.

Alle Unterkünfte schliessen täglichen Reinigungsservice, 24 h Concierge Service, gratis Wireless-Internet und Fernseher ein. Die Appartements verfügen über eine Küche, die teilweise mit Abwaschmaschine, Mikrowelle, Waschmaschine, Tumbler und vielem mehr ausgestattet sind. Gegen Aufpreis kann ein Babysitter-Service, Küchenchef oder Einkaufsservice organisiert werden. In einigen der Unterkünfte sorgt ein privater Pool für willkommene Abkühlung an einem heissen Tag. Bei anderen Unterkünften gibt es Zugang zu einem Swimmingpool in der Anlage.