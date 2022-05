Neptune Pwani Beach Resort & Spa

Die Deluxe Garden Side Ocean View Zimmer befinden sich in zweistöckigen Gebäuden, leicht erhöht und verfügen über Dusche, Haarfön, Klimaanlage, Safe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, kostenfreies WiFi, TV und eine Terrasse mit Blick in den tropischen Garten, teilweise mit Meerblick. Die Deluxe Seaside Ocean View Zimmer befinden sich näher zum Strand und zum Pool. Zuvorderst am Strand sind die Master Suites Seaside Ocean View in freistehenden Bungalows zu finden. Diese sind geräumiger, bieten einen separaten Wohnbereich und einen Jacuzzi.