Mwezi Boutique Resort

Das Hotel liegt am herrlichen Strand von Jambiani. Durch die Bauweise mit natürlichen Materialien und Deko-Elementen aus der Region versprüht es viel afrikanisches Flair. Der schöne Pool liegt ganz vorne in der von Palmen gesäumten, grosszügigen Anlage. Das Restaurant, welches eine abwechslungsreiche Küche mit Produkten aus der Region bietet, die Bar und die Lounge sind in einem grossen, palmengedeckten Haus auf zwei Ebenen untergebracht. Von der Terrasse aus geniessen die Gäste einen tollen Blick über die Anlage bis zum Meer. Im Mwezi wird viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Eine Boutique mit diversen Souvenirs und ein separates Fernsehzimmer stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung.