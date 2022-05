Mozambique Familienferien

Ein Spass für die ganze Familie – Mozambique Rundreisen

Wenn Sie gemeinsam mit Ihrer Familie in Mozambique unterwegs sind, ist ein Stopp im wunderschönen Gorongosa-Nationalpark sehr empfehlenswert. Denn dieser Nationalpark, in dem unter anderem Büffel und Gnus leben, beeindruckt durch eine vielfältige Flora und Fauna, die Sie aufgrund der einladenden Landschaften in Ruhe entdecken können. Geprägt wird der Park von vielen kleinen Wasserläufen, die alle in dem schönen See Urema münden. Auch wenn Sie hoch hinaus wollen, ist ein Ausflug in diesen Nationalpark eine gute Idee, denn von dem zentral im Park gelegenen Berg Mount Bengo, der auch von Kindern gut bestiegen werden kann, haben Sie einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Landschaften.