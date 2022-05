Mozambique Reisen

Erkunden Sie was Mozambique zu bieten hat

Der grösste Wildpark der Welt

Möchten Sie Ihre Mozambique Reise mit einer Rundreise durch Südafrika oder einer aufregenden Safari kombinieren? Seitdem der Krüger Nationalpark im Jahr 2005 von Südafrika bis nach Mozambique erweitert wurde, trägt er den Namen „Great Limpopo Transfrontier Park“ und ist der weltweit grösste Wildpark. Hier leben zahlreiche Tiere, darunter auch riesige Elefantenherden, die grenzüberschreitend hin und her wandern. Das rohstoffarme Mozambique ist eines der ärmsten Länder der Welt, verfügt aber mit seinen traumhaften Stränden und einer spektakulären Natur über einen natürlichen Reichtum, den es zu entdecken lohnt.

Badeferien in Mozambique

Die goldenen Strände in Mozambique, ein ganzjährig mildes Klima und Wassertemperaturen zwischen 23 und 28 °C machen das Land zu einem idealen Reiseziel für Erholungssuchende, Wassersportler und Sonnenanbeter. Die vorgelagerten Korallenriffe zählen zu den schönsten der Welt und bieten Schnorchlern und Tauchern perfekte Bedingungen. Die luxuriösen Lodges und Hotels sind für anspruchsvolle Reisende der richtige Rahmen, um sich in tropischem Ambiente einmal so richtig verwöhnen zu lassen. Natürlich wäre es schade, wenn Sie Ihre gesamten Ferien ausschliesslich am Strand verbringen würden. Ein Ausflug in die Hauptstadt lohnt sich auf jeden Fall und Geschichts- und Kulturinteressierte können hier manch interessante Sehenswürdigkeit entdecken.

Karibisches Flair und portugiesischer Charme

Maputo punktet durch sein karibisches Flair und sein prachtvolles Stadtbild. Die einstige Kolonialmacht Portugal hat hier ihre architektonischen Spuren hinterlassen. Angesichts der historischen Bauten und einer Mischung aus Elementen des Art-déco, des Historismus und des Tropical Modernism wähnt der Reisende sich fast in einer europäischen Stadt. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie das historische Baixa-Viertel, das alte Fort und der Bahnhof sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Verschiedene Fachzeitschriften stufen ihn als schönsten Bahnhof Afrikas ein oder zählen ihn sogar zu den schönsten der ganzen Welt. Nach soviel Kultur finden Sie schliesslich Entspannung bei einem Bummel entlang des Meeres auf der palmenbestandenen Avenida da Marginal.

Tauchen in Mosambique

Das Land am Indischen Ozean ist ein Paradies für Wassersportler, die bei Mozambique Tauchferien ihren ganz persönlichen Urlaubstraum leben können. Zahlreiche Tauchresorts bieten Ihnen allen Komfort und erfüllen auch die Ansprüche verwöhnter Urlauber. Sie sind der perfekte Ausgangspunkt für aufregende Ausflüge in die faszinierende Unterwasserwelt. Mozambique ist auch eine ideale Destination für verliebte Paare, die hier romantische Ferien in trauter Zweisamkeit geniessen. Was könnte schöner sein, als bei Hochzeitsreisen in Mozambique am Strand zu sitzen, dem Rauschen der Wellen zu lauschen und den Sonnenuntergang zu betrachten? Das sind kostbare Momente, die Ihnen unvergessliche Erinnerungen bescheren und Sie Ihr Leben lang bereichern werden.

Eintauchen in die Unterwasserwelt

Nicht nur Paare, sondern auch Familien mit Kindern geniessen in Mozambique vielfältige Urlaubs- und Freizeitaktivitäten. Während die Kids gefahrlos im angenehm warmen Wasser planschen, zieht es die Erwachsenen vielleicht eher in die betörend schöne Unterwasserwelt. Mit zu den besten Tauchrevieren zählt das Bazaruto Archipel. Die von dichten Mangrovenwäldern gesäumten Buchten und palmenbestandenen Strände garantieren einen relaxten Feriengenuss der Extraklasse.

Wo die Zeit stehen bleibt

Wenn Sie Abstand vom stressigen Alltag suchen, sind Ferien in Mozambique die richtige Wahl für Sie. Auf dem Quirimbas Archipel scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. 32 Inseln, eine schöner als die andere, warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Angesichts der Abgeschiedenheit, der traumhaften weissen Sandstrände und des in allen Türkistönen schimmernden Wassers können Sie sich hier fast wie Robinson Crusoe fühlen. Dabei bieten Ihnen die luxuriösen Resorts allen Komfort, den Sie sich nur wünschen können.

Einzigartige Tauchgänge

Tauchen in Mozambique ist ein Urlaubserlebnis der etwas anderen Art. Wo sonst haben Sie die Gelegenheit, mit majestätischen Mantas zu schwimmen und den für Menschen vollkommen ungefährlichen Leopardenhaien nahe zu kommen? Auch Skorpionfische, Schildkröten, Barrakudas und viele andere tropische Fische tummeln sich in den Riffen. Die luxuriösen Tauchresorts sind der perfekte Rahmen, um nach einem erlebnisreichen Tauchgang so richtig zu entspannen, die vielfältigen Eindrücke zu verarbeiten und sich verwöhnen zu lassen. In der perfekten Kombination aus Ruhe, Naturverbundenheit und Genuss finden Sie wieder zu Ihrer inneren Mitte und vergessen die Hektik des Alltags.