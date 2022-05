Das Morukuru Ocean House bietet Platz für maximal 8 Erwachsene und 4 Kinder. Die Einrichtung der Villa wurde inspiriert durch die Fynbos Vegetation und Dünenlandschaft der Kap-Region und ist im modernen Stil mit vielen Naturtönen in höchster Qualität gestaltet. Entspannen Sie sich am privaten Pool und geniessen Sie die Meeresbrise bei einem kühlen Getränk. Zu den Annehmlichkeiten des Hauses gehören zudem eine Bibliothek, ein Arbeitszimmer, eine Terrasse, diverse Lounge Bereiche, eine Bar, ein Safe sowie ein eigener Weinkeller. Wireles -Internet ist im Haus verfügbar. Abgerundet wird das Angebot durch einen privaten Butler, Koch sowie einen Guide. Auf Wunsch wird ein Nanny Service zur Verfügung gestellt. Vom Garten aus geniesst man einen atemberaubenden Blick auf das Meer. An kühleren Tagen sorgt ein Kamin für eine wohlige Atmosphäre.



Die angebotenen Aktivitäten werden individuell nach Ihren Wünschen geplant und durchgeführt. Es gibt keinen festen Zeitplan im Morukuru Ocean House. Geniessen Sie geführte Spaziergänge entlang der Küste oder durch die Fynbos Vegetation und lernen Sie dabei mehr über die Umgebung und die Tiere welche hier heimisch sind. Erkunden Sie die Landschaft auf einer geführten Bike-Tour oder per 4x4 Fahrzeug. Beobachten Sie die friedlichen Wale vom Festland aus. Weitere Aktivitäten sind Sand Boarding, Schnorcheln in den natürlichen Fels-Pools oder Picknick am Strand. Optionale Aktivitäten wie Reiten, Walbeobachtung per Helikopter, Ausflüge ans Cape Agulhas oder Spa Behandlungen werden gegen Gebühr angeboten.