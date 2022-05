Morukuru Beach Lodge

Geniessen Sie geführte Spaziergänge entlang der Küste oder durch die Fynbos Vegetation und lernen Sie dabei mehr über die Umgebung und die Tiere welche hier heimisch sind. Von Juli bis Oktober kann man dutzende von Glattwalen entlang der Küste beobachten welche hier ihre Jungtiere gebären. Erkunden Sie die Landschaft auf einer geführten Bike-Tour oder per 4x4 Fahrzeug. Erleben Sie einen Sundowner Drink auf den Dünen und geniessen Sie die einzigartige Ruhe. Weitere Aktivitäten sind Sand Boarding, Schnorcheln in den natürlichen Fels-Pools oder Picknick am Strand. Optionale Aktivitäten wie Reiten, Walbeobachtung per Helikopter, Ausflüge ans Cape Agulhas oder Spa Behandlungen werden gegen Gebühr angeboten.