More Quarters Hotel

Das Schwesternhotel vom Hotel Cape Cadogan liegt nur wenige Meter entfernt. Das hübsche Boutique Hotel mit Appartements zeichnet sich aus mit erstklassigem Service und seiner zentralen Lage in der Innenstadt.

More Quarters verbindet die Vorzüge eines Hotels mit der Ungezwungenheit von Luxusappartements. Parkingmöglichkeiten sowie gratis Wireless-Internet sind vorhanden. Es gibt einen kostenlos Shuttle-Bus zur Waterfront.

More Quarters verfügt über total 15 One-Bedroom Appartements und 2 Two- Bedroom Appartements. Die Appartements bieten alles, was für einen komfortablen Aufenthalt erforderlich ist und sind mit Klimaanlage, Haartrockner, Safe und Fernseher ausgestattet. Ideal für Familien ist das Redcliff-House, welches über 4 Schlafzimmer verfügt.