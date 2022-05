„Träumen" bedeutet das Wort Molori und trifft die Bezeichnung dieses Ortes perfekt. Die Molori Safari Lodge vereint Luxus auf höchstem Niveau mit einem der besten, malariafreien Safarierlebnisse Südafrikas. Den Gästen wird ein Höchstmass an Privatsphäre und Exklusivität geboten, kombiniert mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Aktivitäten.

Die Molori Safari Lodge liegt im nordwestlichen Teil des 75'000 Hektar grossen Madikwe Game Reserves an der Grenze zu Botswana. Die abgelegene Lodge bietet absolute Privatsphäre und atemberaubende Aussicht auf die Dwarsberg Mountains und das Madikwe Valley.

Die Main Lodge bietet vier Speisebereiche, eine Bibliothek sowie eine grosse Lounge mit Bar. Von der Lounge gelangt man auf ein Aussendeck mit Hot Spa und zwei Swimmingpools. Im Haupthaus gibt es einen Satelliten Fernseher und DVD Player. Ein kleiner Souvenirshop steht zur Verfügung. Vom grossen Aussichtsdeck geniesst man einen herrlichen Ausblick über die Wildnis des Reservates sowie das Wasserloch. Im Molori Spa können sich die Gäste zwischen den Aktivitäten entspannen oder sich aktiv im Fitnesscenter betätigen.



Die Lodge unternimmt mit den Gästen eine Vielzahl an Aktivitäten. Es werden klassische Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug angeboten aber auch Buschwanderungen und Nachtpirschfahrten. Zu den aussergewöhnlichen Aktivitäten gehört zum Beispiel das Rhino Tagging. Man kann hautnah mit dabei sein wenn ein Nashorn mit einem Chip versehen wird, welcher in das Horn implantiert wird um so diese seltenen Tiere vor dem Aussterben zu retten. Zudem ist Madikwe Heimat für die seltenen Wildhunde welche hier erfolgreich geschützt werden. Die Gäste können eine Wild Dog Expedition unternehmen auf den Spuren der Wildhunde.