Unweit von Arusha entfernt, liegt die Moivaro Coffee Lodge in wunderbarer Natur. Die Lodge verfügt über ein Restaurant, eine grosszügige Lounge mit Bar, kostenfreies WiFi, Massageraum und einen Pool im Garten unter schattenspendenden Bäumen. Unter anderem werden Besuche in ein nahegelegenes Dorf organisiert. Auf einem 2 km langen Weg um die Lodge können sich die Gäste in schöner Umgebung die Füsse vertreten.