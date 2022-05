Michlifen Ifrane Suites & Spa

Völlig in Abgeschiedenheit liegt das Luxushotel, im Chalet-Stil, mit Extraklasse auf 1650 m an der privilegierten Lage im Mittleren Atlas. Direkt nebenan liegt der Nationalpark von Ifrane und Fès ist lediglich 1 Fahrstunde entfernt. Das Hotel verfügt über 3 vorzügliche Restaurants: das «Grande Carte» ist ein mediterranes à la carte Restaurant mit Showcooking, das à la carte Restaurant «Almaz» serviert marokkanische Spezialitäten und das «La Brasserie» verzaubert mit internationaler Küche morgens und mittags. Des Weiteren bietet das Hotel eine gemütliche Lobby-Bar, Snack-Bar und eine schöne Terrasse mit Pool und Sonnenliegen. WiFi kostenfrei.

Die luxuriösen Zimmer sind in fünf verschiedenen Gebäuden untergebracht, welche in den vier verschiedenen Stilen nordisch, tiroler, savoyer und amerikanisch gehalten sind. Die Deluxe (30 m2) verfügen über ein Badezimmer mit Badewanne, WC, Fön, Klimaanlage, Telefon, TV, Minibar, Safe und Garten oder Waldsicht. Die Suiten sind leicht grösser und bieten zusätzlich eine separate Dusche und Sicht in den Garten oder Wald. Die Ambassadeur Suiten bieten zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen gemeinsamen Wohnbereich sowie zwei Balkone mit Garten oder Waldsicht.