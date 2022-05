Im Mazagan Beach and Golf Resort bleiben wahrlich keine Wünsche offen: Das 5-Sterne-Resort der Superlative liegt rund 90 Kilometer südlich von Casablanca entfernt, direkt am Atlantik nahe des marokkanischen Küstenstädchens El Jadida. Auf dem weitläufigen, rund 250 Hektar großen Gelände wird den Gästen im 500-Zimmer fassenden Resort fast jeder Wunsch von den Augen gelesen: Boutiquen zum Shoppen, botanische Gärten zum Flanieren, Restaurants zum Schlemmen und Sportmöglichkeiten zum Auspowern – und das immer garniert mit dem atemberaubenden Blick über den Atlantik. Für Golfreisen nach Marokko ist es wahrlich ein Traum aus Tausendundeine Nacht! Ein rund sieben Kilometer langer Sandstrand verdeutlicht darüber hinaus die dimensionale Weitläufigkeit des Golfhotel Mazagan Beach & Golf Resorts. Für Nachtschwärmer ist der Nachtclub von Jeffrey Beers die erste Adresse. Das einzige Casino im Umkreis von 200 Kilometern ermöglicht den Gästen die Chance zum Gambling. Außerdem sind 67 private Villen ebenfalls auf dem Resort angesiedelt. Kulinarisch kombiniert das Golfhotel Mazagan Beach & Golf Resort in seinen 15 Restaurants nordafrikanische mit europäischer Küche.

Mazagan Golf Course ein 18 Loch Course von Gary Player.

Al Firma: Arabische Nächte in einem typischen Berber Zelt unter dem Sternenhimmel mit live marrokkanischer Flötenmusik. Ein märchenhaftes Abendessen mit authentischen marrokkanischen Gerichten. Fauchon bringt die französische Küche nach Marokko und lehnt sich an „Fauchon, Paris, LeCafé" an. Deserts, Patiserrie und Backwaren sind kleine Kunstwerke Olive's mediterranes Restaurant befindet sich im Herzen des Resorts und ist ein Buffet-Restaurant das auch als á la carte Restaurant für private Anlässe genutzt werden kann. Im Market Place Grill Restaurant kommen die Küche des mittleren Ostens, Nord Afrikas, Indiens und Asiens in perfekter Harmonie zusammen. Morjana zelebriert orientalische marrokkanische Küche und man kann Gerichte aus unterschiedlichen arabischen Regionen geniessen. Das renommierte Sal de Mer ist ein Fischrestaurant, welches frischen Fisch und Krustentiere in Begleitung zu live Musik serviert. Das Club House ist das Golf Restaurant das marrokkanische Gerichte, Sandwiches und Snacks sowie Suppen und Stews in den kälteren Monaten anbietet. Ein Restaurant, dass nicht nur Golfer sondern auch Naturliebhaber besuchen müssen. Der Jockey Club befindet sich im Herzendes Casinos und bietet alles von Drinks über Snacks bis hin zu Gourmet Gerichten. Musik der besten Live Bands schaffen den passenden Rahmen.