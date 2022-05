Marataba Mountain Lodge

Marataba Trails Camp ****



Das Gebiet lässt einem den Atem anhalten wenn man zu den rot schimmernden Bergformationen schaut. Integriert in die Natur mit Rücksicht auf Prinzipien und Methoden eines ökologischen Konzepts, wurde diese Lodge in eine zauberhafte Landschaft gebaut. Weit weg von jeglicher Zivilisation gibt es nur Solarenergie was der Lodge eine authentische Exklusivität vermittelt. Als Aktivitäten werden Buschwanderungen entlang diverser und abwechslungsreicher Trails mit professionellen Guides angeboten sowie Pirschfahrten am Nachmittag. Ein Fels-Swimmingpool sorgt für Abkühlung.



Die 5 Eco-Suiten sind im modernen afrikanischen Stil eingerichtet, mit traumhaftem Ausblick in die spektakulären Waterberge. Alle Suiten verfügen über eine Feuerstelle, Aussichtsdeck und ein ensuite Badezimmer mit einer Regendusche.