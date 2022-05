Der ganze Stolz Malawis sind die zahlreichen Flussarme des Shire River. Viele seltene Tiere in diesem Land sorgen bei Feriengästen für Staunen und Bewunderung. Nicht zu vergessen sind in Malawi die unzähligen Tee-Plantagen, die auch besichtigt werden können. Malawi hat eine herrliche Landschaft vorzuweisen und im Idealfall entscheiden Sie sich für eine Rundreise. Geführte Touren sind eine gute Möglichkeit, um das Land und die Bewohner von Malawi kennenzulernen. Fragen Sie bei unseren Spezialisten nach Malawi Rundreisen und lassen Sie sich ausführlich beraten. Vom Malawi See bis hin zu vielen anderen Highlights, das Land ist immer eine Reise wert.