Malawi Hotels

Verbringen Sie Ihre Ferien am Lake Malawi, der mit seinen sechshundert Kilometern Länge der neuntgrösste See der Erde ist. Entdecken Sie die Artenvielfalt des Sees beim Tauchen und Schwimmen oder unternehmen Sie entspannenden Spaziergänge in der traumhaft schönen Landschaft Ostafrikas. Auf den Inseln Mumbo und Likoma laden komfortable Malawi Lodges mit hervorragendem Service zum Entspannen und Geniessen ein. Überzeugen Sie sich von den lokalen kulinarischen Köstlichkeiten und entspannen mit einem Getränk in der Hängematte unter der Sonne. Der Malawi-See ist eine der schönsten Destinationen auf einer Rundreise durch Malawi. In unserem Angebot finden Sie zahlreiche ausgewählte Hotels und Lodges. Unsere Afrika Spezialisten beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer Reise.