Beschreibung

Einleitung Die traumhafte Lodge befindet sich mitten im iSimangaliso Feuchtgebiet-Park, in einem Dünenwald, der sich bis an die Ufer des Sees erstreckt. Flusspferde, Elefanten und andere Wildtiere werden oft in der Nähe der Lodge gesehen.

Lage Rund 3 Stunden nördlich von Durban befindet sich diese einmalige Lodge. Die Makakatana Bay Lodge liegt direkt in einer privaten Konzession im iSimangaliso Wetland Park in der Provinz KwaZulu-Natal. Der Park gehört zum UNESCO Weltnaturerbe. Die herrliche Lage in einem Dünenwald, welcher sich bis an die Ufer des Sees erstreckt, gibt der Lodge ein einzigartiges Ambiente.

Angebot Das Hauptgebäude ist ausgestattet mit einem Restaurant und einer Boma, einem Swimmingpool sowie einem Weinkeller. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören eine Bar und eine Lounge mit Fernseher. Die Lodge bietet eigene Bootssafaris in der privaten Konzession in der Flussmündung des St. Lucia Sees sowie Ganztagessafaris im Westlichen und Östlichen Teil des iSimangaliso Parks an. Ab 2 Übernachtungen sind auch Pirschfahrten zum HluhluweiMfolozi Wildreservat möglich. Ausserdem können Ausflüge zu den goldenen Stränden am Indischen Ozean und Angelsafaris (gegen Aufpreis) organisiert werden. Saisonal sind auch Wal- und Schildkrötenbeobachtungen möglich (nicht inklusive). Wireless-Internet beim Hauptgebäude verfügbar.