Das Majeka House liegt in einem ruhigen Teil von Stellenbosch. Das Zentrum mit zahlreichen Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten ist in ca. 10 Fahrminuten erreichbar.

Im hoteleigenen und mehrfach preisgekrönten Makaron Restaurant (Vorreservation empfohlen) werden die Gäste mit zahlreichen Köstlichkeiten verwöhnt. Entspannen Sie sich in der intimen und stilvoll eingerichteten Lounge bei einem edlen Tropfen südafrikanischem Wein. An kälteren Tagen lädt der Kamin zu gemütlichen Stunden ein. Die Gartenanlage bietet an warmen Tagen eine Oase der Erholung. Der Swimmingpool sorgt für eine angenehme Abkühlung und die vielen Sitzgelegenheiten für eine private und gemütliche Atmosphäre. Geniessen Sie nach einem spannenden Tag im Weingebiet eine wohltuende Massage oder Gesichtsbehandlung. Lassen Sie Ihr ganz persönliches Wellness-Package zusammenstellen.