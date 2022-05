Madagaskar Tauchferien

Badeferien in Madagaskar sind ein traumhaftes Erlebnis

Wenn Sie vor der kleinen Insel Nosy Be tauchen, haben Sie eine gute Wahl getroffen. Denn die Tauchgebiete vor der Insel und den Nachbarinseln Tanikely und Nosy Komba bieten alles, was sich erfahrene Taucher wünschen. Neben vielen bunten Fischen und so imposanten Meeresbewohnern wie Walhaien lockt auch ein in etwa 20 Meter liegendes Schiffswrack viele Taucher an und sorgt dafür, dass die Gegend für gute Möglichkeiten zum Wracktauchen bekannt ist. Da in diesem Teil von Madagaskar keine starken Strömungen am Riff auftreten, können Sie wählen, ob Sie von einem Boot tauchen oder direkt am Strand mit Ihrem Tauchgang beginnen.