Interessante Madagaskar Reiseinformationen

Ariary ist das offiziellen Zahlungsmittel in Madagaskar. Der Wechsel von Fremdwährungen ist ausschliesslich am Flughafen oder in den Hotels möglich. Im Jahr 2003 wurde die madagassische Franc abgelöst, welcher allerdings noch heute akzeptiert wird. Kreditkarten werden in Madagaskar ebenfalls akzeptiert.