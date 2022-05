Auf Madagaskar finden Sie die verträumte und romantische Insel Sainte Marie. Besonders für Honeymoon Aufenthalte wird Sainte Marie gerne genutzt. Direkt am Indischen Ozean finden Sie viele komfortable Hotels und Resorts für Ihren Aufenthalt. Der berühmte Piraten-Friedhof und die bunte Unterwasserwelt sind nur einige Highlights, die es auf Sainte Marie zu erleben und zu erkunden gibt. In den behaglichen Hotels und Resorts werden Sie einen zuvorkommenden Service geniessen. Sollten Sie weitere Fragen zu Sainte Marie Reisen haben, können Sie sich gerne mit unseren Spezialisten in Verbindung setzen.