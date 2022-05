Madagaskar Reisen ohne einen Zwischenstopp in einem von Nosy Be Hotels sind nicht perfekt. Die malerische Insel Nosy Be im Nordwesten Madagaskars beeindruckt durch traumhafte Sandstrände und eine friedvolle Atmosphäre. Wenn Sie während einer Madagaskar Rundreise die vorgelagerte Insel Nosy Be besuchen, können Sie sich auf eine idyllische und romantische Umgebung freuen, in der Ihnen alles geboten wird, was Badeferien unvergesslich macht. Um die Insel Nosy Be, die wegen des Anbaus von Vanille und Zimt immer gut duftet, zu erkunden, sollten Sie unsere Spezialisten kontaktieren.