Fort Dauphin Reisen

Traumhafte Sandstrände und eine tropische Vegetation machen Fort Dauphin zu einem Reiseziel, an dem Sie ein Höchstmass an Entspannung finden. Lassen Sie sich von der angenehmen Atmosphäre der Region in ihren Bann ziehen und geniessen Sie es in einer Gegend, die noch nicht vom Massentourismus erobert wurde, eine herrliche und unvergessliche Zeit. Im Umfeld von Fort Dauphin leben zahlreiche Lemuren, die Sie genauso wie Schildkröten und Krokodile im nahegelegenen Schutzgebiet Nahampoana beobachten können. Lassen Sie sich auf ein wundervolles Land ein und sprechen Sie noch heute mit unseren Spezialisten über Ihre nächsten Madagaskar Badeferien.