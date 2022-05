Luxuriös durch ganz Marokko ab Tanger

1-2 . Tag Tamouda Bay (F, A) Ankunft in Tanger und Fahrt nach Tamouda Bay, wo Sie die exklusive Hotelanlage Banyan Tree erwartet. Geniessen Sie am nächsten Tag die Poolanlage, das Mittelmeer, das gute Essen oder das renommierte Spa. Der perfekte Einstieg für Ihre Ferien! Übernachtungen in Tamouda Bay.

3 . Tag Rabat (F, A) Fahrt entlang der Küste, vorbei am Fischerdörfchen Asilah und den Ausgrabungen von Lixus nach Rabat. In der Hauptstadt empfiehlt sich die Besichtigung der Kasbah Oudaya, des Hassan-Turms und des Mausoleums von Mohamed V.. Übernachtung in Rabat.

4-5 . Tag Meknès (F, A) Nach dem Frühstück ca. 2-stündige Fahrt nach Meknès, die kleinste aller Königsstädte. Hier sind das bekannte Stadttor Bab El Mansour, die königlichen Stallungen und die Mellah sehenswert. Anschliessend Fahrt in Ihre traumhafte Unterkunft Château Roslane Boutique Hotel & Spa, das sich auf dem grössten Weingut Nordafrika’s befindet. Hier verbringen Sie den Nachmittag und auch den nächsten freien Tag am Pool, im Spa, auf dem wunderschönen Weingut oder gehen Reiten, Wandern etc. Übernachtungen in Meknès.

6-7 . Tag Volubilis / Fès (F, A) Heute geht es zuerst für eine Besichtigung nach Volubilis, die grösste römische Ausgrabungsstätte Marokkos. Anschliessend Fahrt nach Fès. Am nächsten Tag steht ein Stadtrundgang auf dem Programm. Die Altstadt aus fast 9000 engen Gassen, den lebhaften Souks und der geschichtsträchtigen Karaouine Universität versprüht eine einzigartige Atmosphäre und wird auch Sie in ihren Bann ziehen. Abends geniessen Sie ein gutes Glas Wein auf der traumhaften Dachterrasse Ihres Hotels. Übernachtungen in Fès.

8-9 . Tag Skoura (F, A) Heute Mittag geht es per Inlandflug in den Süden Marokko’s, nach Errachidia, und von dort direkt in die Palmenoase Skoura. Hier haben Sie am nächsten Tag die Möglichkeit die beeindruckende Todra- und Dadès-Schluchten zu erkunden oder eine Wanderung im Rosental zu unternehmen. Den Nachmittag geniessen Sie im wundervollen Garten der Unterkunft. Übernachtungen in Skoura.

10-11 . Tag Erg Chegaga (F, A) Nach dem Frühstück Fahrt via Ouarzazate ins 200 Kilometer lange Drâa-Tal, welches an sattgrünen Palmenoasen und rotschimmernden Kasbah’s vorbei führt. Angekommen in Mhamid, startet Ihr Wüstenabenteuer durch die grandiose Dünenlandschaft bis in Ihr Wüstencamp. Am nächsten Tag geht es auf dem Rücken Ihres Dromedars durch das fantastische Dünenmeer. Besuch einer Nomadenfamilie und ein Picknick- Mittagessen unterwegs. Abends knisterndes Lagerfeuer und Sternenhimmel. Übernachtungen im komfortablen Wüstencamp.

12 . Tag Taroudant (F, A) Fahrt via den ausgetrockneten Lac Iriki bis in die Palmenoase Foum Zguid und weiter bis nach Taroudant. Übernachtung in Taroudant.

13-14 . Tag Hoher Atlas (F, A) Über den Tizi-n-Test-Pass fahren Sie auf kurvenreichen Strassen ins Atlasgebirge. Die majestätische Kasbah Tamadot bietet einen spektakulären Ausblick auf die umliegenden Täler und die schneebedeckten Gipfel des Hohen Atlas. Geniessen Sie die Landschaft und das besondere Ambiente diese zwei Tage und unternehmen nach Lust eine Wanderung in der Umgebung. Übernachtungen im Hohen Atlas.

15-16 . Tag Marrakesch (F, A) Auf dem Weg nach Marrakesch besuchen Sie das Safran-Paradies der Schweizerin Christine Ferrari inkl. leckerem Mittagessen. Anschliessend Weiterfahrt nach Marrakesch und am nächsten Tag Stadtrundgang mit unter anderem Besuch des bekannten Jardin Majorelle, dem Dar El Bacha Palast und einem Spaziergang durch die farbenfrohen Souks. Übernachtungen in Marrakesch.

17 . Tag Agafay (F, A) Heute Morgen erleben Sie Marokko von oben, im Heissluftballon – ein unvergessliches Erlebnis. Anschliessend Fahrt in die mondähnliche Landschaft der Steinwüste Agafay. Übernachtung in der Agafay-Wüste.

18-19 . Tag Essaouria (F, A) Nach dem Frühstück Fahrt an die Atlantikküste mit Besuch inkl. Mittagessen auf dem Weingut Val d’Argan. Anschliessend Weiterfahrt in das malerische Hafenstädtchen Essaouira, wo eine charmante Medina mit ganz vielen kleinen Cafés, der Surfer-Strand und der lebhafte Hafen auf Sie warten. Übernachtungen in Essaouira.

20-22 . Tag Oualidia (F, A) Via Safi, das bekannt für seine Töpfereien ist, fahren Sie heute entlang der Atlantikküste bis nach Oualidia. Dieser Ort ist für den Fischfang und die Austernzucht bekannt. Lassen Sie hier zum Abschluss Ihrer Reise einfach Ihre Seele baumeln und geniessen das traumhafte Boutique- Hotel. Übernachtungen in Oualidia.