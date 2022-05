Lion Sands Narina Lodge

Die beiden Lodges Tinga und Narina befinden sich in einer pivaten Konzession innerhalb des Krüger Nationalparks. Direkt am Sabie Fluss gelegen bieten die Lodges eine ideale Ausgangslage für Tierbeobachtungen.

Erleben Sie eine romantische und unvergessliche Nacht unter dem magischen afrikanischen Sternenhimmel bei einer Übernachtung in einem der „Treehouses" von Lion Sands.



Ihr Ranger setzt Sie bei Sonnenuntergang bei Ihrem Treehouse ab. Währenddem die Sonne die umliegende Bushlandschaft in ein orange-goldenes Licht taucht, geniessen Sie ein Picknick-Abendessen und stossen bei einem prickelnden Glas Sekt an. Die Nacht verbringen Sie in luftiger Höhe in einem bequemen Bett. Lauschen Sie nachts den verschiedenen Rufen der Tiere. Am nächsten Morgen werden Sie von Ihrem Ranger mit einer Tasse Kaffee geweckt und zurück zur Lodge gebracht.



Die Treehouses befinden sich mitten im afrikanischen Busch, fernab von der Zivilisation. Preise für die Übernachtung im Treehouse sind auf Anfrage erhältlich.