Dieses 12'000 ha grosse, private Wildreservat liegt im südlichen Teil des bekannten Sabi Sand Game Reserves mit traumhaftem Blick in die umliegende Buschlandschaft. Das Reservat befindet sich an einem 34 km langen Abschnitt des Sabie Flusses, der die Grenze zum Krüger Nationalpark bildet.

Lion Sands Ivory Lodge ****** Die Ivory Lodge liegt flussaufwärts von der River Lodge und ist ein kleines, noch exklusiveres Camp, das komplett neu gebaut und im November 2016 wiedereröffnet wurde. Die Unterkünfte sind wahre Villen und das Design wurde von der umliegenden Natur inspiriert. Jede der luxuriösen Villen ist 145 m2 gross. Die Vorderseite des grosszügigen Schlafzimmers ist bis in den hohen Giebel hinein komplett verglast, so dass Sie vom Bett aus einen freien Blick auf die faszinierende Buschlandschaft und das Flussbett haben. Ganz gleich ob Sie in Ihrem separaten Wohnzimmer sitzen, in Ihrem kleinen Planschpool vor der Villa baden, sich unter der Aussendusche erfrischen oder unter dem Sternenhimmel auf der Terrasse zu Abend essen - immer erleben Sie Afrika hautnah. Zudem gibt es die Fish Eagle Villa, welche Platz für bis zu 6 Personen (4 Erwachsene und 2 Kinder) bietet. Gästen der Fish Eagle Villa steht ein privater Koch, Butler, Ranger sowie ein eigenes Fahrzeug für die Pirschfahrten zur Verfügung.

Erleben Sie eine romantische und unvergessliche Nacht unter dem magischen afrikanischen Sternenhimmel bei einer Übernachtung in einem der „Treehouses" von Lion Sands.



Ihr Ranger setzt Sie bei Sonnenuntergang bei Ihrem Treehouse ab. Währenddem die Sonne die umliegende Bushlandschaft in ein orange-goldenes Licht taucht, geniessen Sie ein Picknick-Abendessen und stossen bei einem prickelnden Glas Sekt an. Die Nacht verbringen Sie in luftiger Höhe in einem bequemen Bett. Lauschen Sie nachts den verschiedenen Rufen der Tiere. Am nächsten Morgen werden Sie von Ihrem Ranger mit einer Tasse Kaffee geweckt und zurück zur Lodge gebracht.



Die Treehouses befinden sich mitten im afrikanischen Busch, fernab von der Zivilisation. Preise für die Übernachtung im Treehouse sind auf Anfrage erhältlich.