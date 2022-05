Les Jardins de la Medina

In unmittelbarer Nähe der Sehenswürdigkeiten liegt das Boutique-Hotel mit Riad-Atmosphäre und Mitglied der «Hôtel de Charme et Caractère». Es liegt in einem idyllischen, 3000 m2 grossen Garten mit jahrhundertalten Oliven und Orangenbäumen. Überall im Garten oder auf der mehrstufigen Terrasse finden sich gemütliche und lauschige Ecken, die zum Entspannen einladen. Der grosse Pool (im Winter beheizt) mit Sonnenliegen sorgt für die nötige Abkühlung. Des Weiteren bietet das Hotel eine Boutique, eine Bibliothek, einen TV-Salon und eine gemütliche Bar. Das bekannte Restaurant serviert marokkanische, französische und internationale Gerichte. WiFi kostenfrei.