In der Palmeraie von Marrakesch, etwa 15 Fahrminuten vom Stadtzentrum entfernt, erreicht man mit einem kostenlosen Shuttle das Les Deux Tours. Eine Oase der Ruhe mit kleinen Spazierwegen, einer üppigen Bepflanzung und gemütlichen Sitzecken.



Auf der liebevoll angelegten Anlage des Golfhotels les deux Tours finden alle Gäste ihr Plätzchen, ob mit einem guten Buch auf einem der Tagesbetten im Garten, mit einem Glas Wein am Cheminée oder bei einem Sonnenbad am Pool. Das Hotel verfügt über einen grossen Pool, eine Boutique, einen Salon mit Schachbrettern am Cheminée, eine gemütliche Bar, das Pergola-Restaurant und das Salammbô-Restaurant, das abends mit französischen und marokkanischen Gerichten lockt.

Das geradlinig designte Haus gewinnt durch antike Elemente Raffinesse. Diese findet sich auch in den schön eingerichteten Zimmern wieder. Eine Terrasse, Balkon oder Cheminée gehört zur Grundausstattung. Nicht nur in den gemütlichen Zimmern, sondern auch im einzigartigen „Les Bains des Deux Tours" Spa lässt sich der Urlaub in vollen Zügen geniessen.

Die absolute Ruhe, die schöne Atmosphäre in der Parkanlage und die Kulinarik machen den Aufenthalt einfach unvergesslich. Der Service und der Spirit des Personals machen das Haus zu einer ganz besonderen Adresse. Täglich unterstützt die zauberhafte Hotel-Managerin ihre Kollegen dabei, dem Gast das Gefühl zu vermitteln, Zuhause angekommen zu sein! Das Hotel ist ideal für Familien, Paare und natürlich auch für Golfer.