Erleben Sie einen Safari-Aufenthalt der besonderen Art in dieser eleganten Luxus-Lodge inmitten schöner Natur. Geniessen Sie absolute Privatsphäre und Ruhe in der Lodge zwischen den Wildbeobachtungsaktivitäten.

Das Leopard Hills Private Game Reserve in Südafrika liegt im Sabi Sand Reservat, das direkt an den Krüger Nationalpark angrenzt. Zwischen beiden Gebieten gibt es keine Zäune, so dass die Tiere frei hin und her wandern können. Die gemütliche und rustikale, aber ausgesprochen luxuriöse Leopard Hills Lodge, liegt auf einem kleinen Hügel. Von Leopard Hills aus haben Sie einen atemberaubenden Ausblick auf das umliegende Buschland, den Fluss, in dem Flusspferde und Krokodile leben, sowie ein Wasserloch, das direkt unterhalb der grossen Aussichtsterrasse am Fuss des Hügels liegt und zu dem zahlreiche Tiere zum Trinken kommen.