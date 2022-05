Ein funkelnder Stern am Himmel des Western Cape in Südafrika, welches weltbekannt ist für seine natürliche Schönheit und atemberaubende Landschaft. Leeu Collection vereint sich aus drei Unterkünften und bietet ein Höchstmass an Luxus und kulinarischen Highlights.

Leeu Estates ist ein exklusives Boutique-Hotel und Weingut. Idyllisch inmitten von Weinbergen, Gärten und Fynbos gelegen, gehört es zu den Top-Destinationen für gehobene Gastronomie und Spitzenweine. Eingebettet zwischen den Bergen und dem Fluss, ist Leeu Estates ein elegantes und stilvolles privates Hideaway, das seine Gäste mit jeglichem Komfort, erlesener Küche und einem Service auf höchstem Niveau verwöhnt. Im Herzen des Weinguts steht das aufwändig restaurierte Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert mit dem Speise- und Leseraum. Angrenzend befindet sich das Spa und das kleine Fitnesscenter. Das Team des Leeu Estates kredenzt innovative Gourmetfreuden auf höchstem Niveau. Zum Lunch und Dinner geniessen Gäste eine köstliche Mélange von Speisen, die von den Aromen Südafrikas sowie der Geschmacksvielfalt aus aller Welt inspiriert ist – begleitet von den besten Weinen Südafrikas. Die Gäste sind auch herzlich willkommen in den Schwestern-Hotels Leeu House und Le Quartier Français ganz in der Nähe zu speisen. Als Alternative gibt es noch die Tuk Tuk Microbrewery, in der selbstgebrautes Bier und mexikanisches Essen angeboten wird. Im Wine Studio, können Gäste in stylischem Ambiente an einer Weinprobe der mehrfach prämierten Spitzenweine der Marke Mullineux & Leeu Family Wines teilnehmen (eine kostenlose Weinprobe pro Gast und Aufenthalt). Chris und Andrea Mullineux sind die Winzer des Weinguts. Die 17 individuell ausgestatteten Zimmer und Suiten zeichnen sich durch ihr klassisches und zeitgenössisches Design aus. Das massgefertigte Interieur, ansprechende Materialien, die ruhige Farbgebung und ausgewählte Kunstwerke schaffen ein Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Jedes der luxuriösen Gästezimmer verfügt über jeglichen Komfort sowie grosszügig ausgestattete Marmor-Badezimmer. Die meisten Zimmer verfügen über Kamine sowie eigene Terrassen mit einer herrlichen Aussicht auf die Weinberge. Die Zimmer sind in verschiedenen Komplexen des Anwesens untergebracht und mit modernster Technik ausgestattet: Media-Hub im Schreibtisch mit kostenlosem Wireless-Internet und internationalen Steckdosen, iPad auf Anfrage, Klimaanlage, HD-Flachbild-Smart-TV, elektronischer Safe, Nespresso-Kaffeemaschine und eine Minibar. Die Executive Suiten sind äusserst grosszügig gestaltet und verfügen über eine herrliche Terrasse.