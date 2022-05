Kwandwe Great Fish River Lodge

Tief hängen die Zweige aus dem dichten Gehölz am Ufer bis zum Great Fish River hinunter. Weiter hinten ziehen sich sanfte Hügelkuppen bis zum Horizont. Stille liegt wie ein Mantel über der malerischen Landschaft, in die sich hin und wieder die Stimmen der wilden Bewohner mischen. Und ganz selten das Summen eines Motors hoch oben am Himmel.

Das Kwandwe Private Game Reserve bietet vier verschiedene Lodges an, welche mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet sind und unabhängig voneinander operieren. Kombinieren Sie Ihren einmaligen Safari-Aufenthalt mit exquisiten Speisen. Lassen Sie sich bei einer Massage in Ihrer Suite verwöhnen. Als Aktivitäten werden Pirschfahrten, Buschwanderungen und der Besuch in einem lokalen Dorf angeboten. Ebenfalls bietet das Kwandwe Private Game Reserve spezielle Fotosafaris mit privatem Guide an.