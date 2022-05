Knysna Hollow Country Estate

Exklusives und top modernes Landhotel in einer ruhigen Umgebung und inmitten einer wunderschönen Natur gelegen.

Am Stadtrand von Knysna, unweit der bekannten Lagune, liegt das beliebte Hotel in ruhiger Umgebung auf einem ehemaligen Landsitz. Das belebte Zentrum von Knysna ist ca. 3 km entfernt.

Im renovierten Herrenhaus im Landhausstil befindet sich das Hauptgebäude mit der Rezeption, einer Bar und einer Bibliothek. Das renommierte, ganztags geöffnete Restaurant ist bekannt für seine lokale sowie saisonale Küche und bietet eine umfangreiche Auswahl an südafrikanischen Weinen. Das Restaurant und die Bar haben eine grosse Terrasse mit Blick in den Garten, damit im Sommer das Abendessen draussen serviert werden kann. Die 2 kleinen Swimmingpools sind in der Gartenanlage verteilt und laden für erholsame Stunden für die ganze Familie ein Es werden Bootsfahrten durch die Lagune sowie diverse Wassersportarten angeboten.