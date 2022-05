Klassische Tanzania Safari ab Arusha

1 . Tag Tarangire (M, A) Fahrt von Arusha durch die typische Steppenlandschaft, vorbei an Masai Dörfern in den Tarangire Nationalpark. Der Park hält neben den majestätischen Baobab-Bäumen eine enorme Vielfalt der Tier­ und Pflanzenwelt bereit, wobei besonders die grosse Anzahl an Elefanten beeindruckt.

2 . Tag Tarangire (F, M, A) Der Tarangire River ist die Lebensader des Parks und zieht viele Tiere an. Ebenfalls prägt er die Landschaft mit diversen Palmen und Baobabs entlang des Flussbettes. Auf Ihren Pirschfahrten entdecken Sie mit Sicherheit diverse Vertreter der ostafrikanischen Tierwelt.

3 . Tag Lake Manyara (F, M, A) Nach dem Frühstück geht die Reise weiter in Richtung Lake Manyara, wo Sie den gleichnamigen Nationalpark besuchen. Bekanntheit erlangte der Park in erster Linie durch die auf Bäume kletternden Löwen. Im Anschluss erkunden Sie das kleine Städtchen Mto wa Mbu in einem TukTuk. Die knapp zweistündige Fahrt führt Sie mit diversen Stopps an Bauernhöfen, Bananenplantagen, Schulen vorbei und bietet faszinierende Einblicke in den Alltag der tansanischen Bevölkerung.

4 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Früh am Morgen, wenn die Tiere am Aktivsten sind, geht die Fahrt die steile Strasse hinunter in den beeindruckenden Ngorongoro­Krater, der bereits seit 1979 zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Das Besondere am Krater ist nicht nur die höchste Raubtierdichte Afrikas, sondern auch die enorme Anzahl anderer Tiere, die man während einer Pirschfahrt zu Gesicht bekommt.

5 . Tag Serengeti (F, M, A) Durch die vulkanisch geprägte Landschaft setzen Sie die Reise bis ins Herz der Serengeti fort. Die zentrale Serengeti verfügt über einen immensen Tierreichtum – Giraffen, Elefanten, Löwen und viele weitere Tiere werden Sie mit Sicherheit in den kommenden Tagen entdecken.

6 . Tag Serengeti (F, M, A) Das warme Licht am Morgen und in der Dämmerung eignet sich bestens fürs Fotografieren. Ein besonderes Spektakel ist die grosse Migration, wobei Millionen von Gnus, Zebras und weitere Herdentiere auf der Suche nach Wasser und Weideflächen die gesamte Serengeti durchqueren. Je nach Jahreszeit und mit etwas Glück kommen auch Sie in den Genuss, diese berühmte Wanderung mitzuerleben.