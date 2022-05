Kilindi Zanzibar

In die üppige Vegetation integriert, liegt die Unterkunft am Hang und bietet wunderbare Ausblicke auf die Natur und die kleine Bucht. Beim Hauptgebäude befinden sich das Restaurant, die Bar und der Infinity-Pool, welcher von einem Garten umrahmt ist und ein fantastisches Panorama freigibt. Das hervorragende Essen können die Gäste am Ort ihrer Wahl geniessen und werden dabei von ihrem privaten Butler betreut.

In schönste Natur integriert, liegen die hellen, grossen Pavillions weit auseinander und garantieren so Ruhe und ein Maximum an Privatsphäre. Sie lassen sich auf allen Seiten öffnen, sind individuell gestaltet und bieten ein grosszügiges Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Lounge in einem separaten Pavillon, Klimaanlage, Haarfön, Safe, Kühlschrank, WiFi, einen kleinen Plunge-Pool und sind perfekt geeignet für Ruhesuchende und Honeymooner.