Kijongo Bay Beach Resort

Am abgelegenen Strandabschnitt zwischen Pangani und dem Saadani Nationalpark erwartet die Gäste Ruhe und Natur pur. Das kleine Resort ist in einen Palmenhain eingebettet und bietet beste Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub. Im gemütlichen, offen gestalteten Restaurant mit lokalem Makutidach wird eine Küche mit frischen Zutaten aus der Region geboten. Häufig werden die Mahlzeiten auch unter freiem Himmel serviert. An der Bar am Strand lässt sich der Tag bei einem Drink wunderbar ausklingen. Ein Salzwasser-Pool im Zentrum der Anlage sorgt für die nötige Erfrischung an heissen Tagen. WiFi ist kostenfrei beim Restaurant verfügbar.