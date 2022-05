Kids & Cats Safari ab Arusha

1 . Tag Arusha Transfer in die Unterkunft und entspannte Akklimatisation im weitläufigen Garten und Pool der Lodge.

2 . Tag Arusha Nationalpark (F, M, A) Der Arusha Nationalpark bietet einen schönen Einstieg in die Natur Tanzanias. Diverse Affenarten tummeln sich im Geäst des dichten Waldes, aber auch Zebras und Giraffen lassen sich erspähen. Auf einer geführten Wanderung und im Fahrzeug erkunden Sie den Park. Die Buschwanderung ist möglich für Kinder ab 7 Jahren.

3 . Tag Mto Wa Mbu (F, M, A) Das Dorf Mto wa Mbu lässt sich am besten in einem TukTuk erkunden. Die knapp zweistündige Fahrt führt Sie mit diversen Stopps an Bauernhöfen, Bananenplantagen, Schulen vorbei und bietet faszinierende Einblicke in den Alltag der tanzanischen Bevölkerung. Anschliessend Weiterfahrt nach Karatu.

4 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Eine Tour im spektakulären Krater ist ein Highlight jeder Tanzania Reise. Die Tierwelt hat sich mittlerweile an die Besucher gewöhnt, was Tierbeobachtungen aus nächster Nähe ermöglicht. Am späteren Nachmittag lässt es sich in der Lodge bestens entspannen.

5 . Tag Serengeti (F, M, A) Am Ngorongoro Krater vorbei führt die Fahrt in die Serengeti. Der älteste und grösste Nationalpark Tanzanias verfügt zu Recht über einen hohen Bekanntheitsgrad. Neben grossen Löwenrudel und anderen Raubtieren sind alle Vertreter der «Big 5» in den weiten Ebenen anzutreffen.

6 . Tag Serengeti (F, M, A) Am Morgen haben Sie nochmals die Gelegenheit die wilden Tiere während einer Pirschfahrt zu beobachten. Über den Mittag empfiehlt sich eine Abkühlung im Pool. Für safaribegeisterte Familien steht am Nachmittag Zeit zur Verfügung, um sich nochmals auf die Spuren der wilden Tiere zu begeben.