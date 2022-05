Das Khaya Ndlovu Manor House liegt im Khaya Ndlovu Game Reserve nur ca. 15 Fahrminuten vom Flughafen Hoedspruit entfernt. Die Lodge bietet herrliche Ausblicke auf die Drakensberge sowie in den umliegenden Busch.

Das Khaya Ndlovu Manor House begrüsst seine Gäste in geschmackvollem Kolonialstil und vermittelt das Gefühl zuhause zu sein. Aufgrund der idealen Lage können diverse Aktivitäten gegen Gebühr gebucht werden wie Heissluftballonfahrten, Rafting, Reitausflüge und vieles mehr. Auch die Panorama Route kann von hier aus entdeckt werden. Vom Swimmingpool aus können die Tiere beim Trinken am Wasserloch beobachtet werden. Gönnen Sie sich einen Cocktail von der Bar und relaxen Sie in der Lounge. Wireless-Internet verfügbar.