Ein Zufluchtsort abseits des Stadtlebens und doch so nah – Kensington Place ist die ideale Kombination aus idyllischem Wohnen und doch erreichen Sie die grössten Highlights der Stadt in wenigen Minuten.

Das exklusive und moderne Boutique Hotel liegt malerisch am Fusse des Tafelberges. Die schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt wie die Victoria Waterfront, das belebte Stadtzentrum, die Talstation des Tafelbergs oder die Strände von Camps Bay befinden sich im Umkreis von ca. 5 km.

Im gepflegten Garten können sich die Gäste erholen und sich an heissen Tagen im Swimmingpool erfrischen. Das Boutique Hotel verbindet ein modernes Design mit afrikanischen Einflüssen. Überall finden sich zeitgemässe Kunstgegenstände welche die Atmosphäre abrunden. Im Essbereich werden drei Mahlzeiten täglich angeboten. In der Lounge mit Kamin können sich die Gäste an kühlen Winterabenden wärmen und über die Erlebnisse des Tages diskutieren.