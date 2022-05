Kasbah Azul

Das charmante Haus an ruhiger Lage, liegt ca. 2 km von Adgz entfernt (die letzten 1,5 km fährt man auf einer engen Pistenstrasse zum Hotel). Es lädt im üppigen Palmengarten zum Entspannen ein und verfügt über marokkanische Salons, eine gemütliche Bibliothek mit Cheminée, einen Pool im Garten mit Sonnenliegen und ein vorzügliches Restaurant. WiFi kostenfrei.

Die Zimmer sind mit warmen Farben und marokkanischem Flair eingerichtet und verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, WC und Klimaanlage/Heizung. Sie sind in folgenden Kategorien unterteilt: Standard, Junior Suiten und verschiedene Suiten. Sie unterscheiden sich in der Grösse und in der Dekoration.