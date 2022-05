Kariega Ukhozi Lodge

Im malerischen und noch sehr unberührten Kariega und Bushman's River Valley, liegt das einzigartige Kariega Game Reserve. Die Lodge eignet sich ideal als Ergänzung zu einer Reise entlang der Garden Route. In angenehmen 80 Fahrminuten erreichen Sie das Reservat von Port Elizabeth aus.

Ukhozi Lodge ****/*



Die Ukhozi Lodge widerspiegelt die Romantik und Intimität des afrikanischen Busches. Das stilvolle Haupthaus bietet mit einer gemütlichen Lounge einen Rückzugsort für Ruhesuchende. Die exzellenten Küche lässt keine Wünsche offen und Sie kommen in den Genuss von köstlichen, typisch afrikanischen Gerichten. Bei schönem Wetter werden die Mahlzeiten in der Boma serviert. Geniessen Sie die einmalige Atmosphäre rund ums Feuer, während Ihnen das Personal lokale Tänze vorführt. Die 10 aus Holz gebauten Suiten liegen weit auseinander und sind architektonisch in die Natur integriert. Die Unterkünfte verfügen über Klimaanlage, ensuite Badezimmer und eine grosse Terrasse mit eigenem Planschpool, die einen wunderschönen Weitblick bietet.