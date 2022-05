Kariega Settlers Drift

Lediglich die Türschwelle trennt urwüchsige Buschlandschaft von luxuriösem Komfort. Ganz dicht drängt sich die weitgehend unberührte Fauna des Kariega und Bushman’s River Valley an die auf Stelzen errichtete Lodge, die sich mit ihren edlen Holzböden und -möbeln perfekt in das weitläufige Naturpanorama einfügt. Nur einen Steinwurf von den Unterkünften entfernt windet sich der Bushman’s River durch die grüne Vegetation.

Die Lodge eignet sich ideal als Ergänzung zu einer Reise entlang der Garden Route. In angenehmen 80 Fahrminuten erreichen Sie das Reservat von Port Elizabeth aus.

Im malerischen und noch sehr unberührten Kariega und Bushman's River Valley, liegt das einzigartige Kariega Game Reserve. Die Settlers Drift Lodge liegt in einer unberührten Region des Reservats.

Das Kariega Game Reserve setzt sich für soziale Verantwortung im Tourismus und für den nachhaltigen Nutzen der Ressourcen ein. Das Game Reserve ist der grösste Arbeitgeber in der Region von Kenton-on-Sea. Dem Game Reserve ist es äusserst wichtig, die lokale Bevölkerung zu unterstützen, indem Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Kariega Foundation unterstützt zudem lokale Schulen und hilft so Kindern in dieser abgelegenen Region eine Ausbildung zu ermöglichen.