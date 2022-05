Kariega River Lodge

Im malerischen und noch sehr unberührten Kariega und Bushman's River Valley, liegt das einzigartige Kariega Game Reserve. Die Lodge eignet sich ideal als Ergänzung zu einer Reise entlang der Garden Route. In angenehmen 80 Fahrminuten erreichen Sie das Reservat von Port Elizabeth aus. Schauen Sie sich hier Video-Impressionen der Kariega Rive Lodge an.

River Lodge ****/*



Die einzigartige River Lodge liegt direkt am Ufer des Bushman's Flusses an einer idyllischen Lage in einer faszinierenden Natur. Die grosse Terrasse mit Blick auf den Fluss ist der beliebteste Ort um stundenlang zu verweilen und die Tiere im Wasser und am Land zu beobachten. Zudem werden Ausflüge zum wunderschönen und nahe glegenen Strand Kenton-on-Sea angeboten. Die gemütliche und typisch afrikanisch dekorierte Lounge mit Kamin lädt bei kühleren Tagen ein, sich zu entspannen, ein Buch zu lesen und die Ruhe zu geniessen. Der Swimmingpool mit faszinierender Weitsicht über das Reservat ist ebenfalls ein Ort um sich einige ruhige Stunden zu gönnen. Die 10 gemütlichen und stilvoll eingerichteten Suiten bieten den Gästen einen Deckenventilator, en-suite Badezimmer sowie eine herrliche, private Terrasse mit atemberaubender Aussicht.