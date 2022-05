Das grosse Angebot des Resorts umfasst fünf Restaurants in denen neben Buffets auch à la carte Meeresfrüchtespezialitäten und italienische Köstlichkeiten angeboten werden. Bars stehen jeweils an den drei Swimmingpools für Erfrischungen zur Verfügung. Ein Spa, ein Fitnesscenter und drei Boutiquen runden das Angebot ab.

Alle Zimmer sind mit Zanzibari-Elementen dekoriert. Garden und Bondeni-Masai Zimmer verfügen über Bad, WC, Haarfön, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Klimaanlage, Ventilator, Safe, TV, Telefon, kostenfreies WiFi, Terrasse mit Gartenblick. Die Cottage Zimmer sind grösser und näher zum Meer gelegen, teilweise mit Meerblick. Die Junior Suiten befinden sich in alleinstehenden Bungalows zuvorderst am Meer, entweder am Strand oder auf einer Klippe. Die Suiten liegen ebenfalls am Strand und haben eine Aussendusche. Zwei Villen am Strand mit Plunge-Pool auf Anfrage.