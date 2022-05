Impodimo Game Lodge

Mit 75'000 Hektar zählt das Madikwe Reservat zu den grössten in Südafrika. Bestaunen Sie auf Pirschfahrten die "Big Five" und unzählige endemische Vogelarten. Dem Besucher stehen ein Swimmingpool, eine Sala mit Blick auf das Wasserloch, ein Souvenirshop, sowie ein kleiner Spa zur Verfügung. Das Abendessen wird im Restaurant oder in der Boma serviert. Dazu können Sie einen südafrikanischen Tropfen aus dem eigenen Weinkeller probieren.