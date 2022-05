In atemberaubender Lage, inmitten von üppigen Gartenanlagen, befindet sich das Hunter's Country House. Geniessen Sie puren Luxus und die Seele Afrikas in einzigartiger Umgebung.

Das Hunter's Country House liegt in einem herrlichen Garten und kombiniert stilvolle Eleganz mit angenehmem Komfort, tadellosem Service und herzlicher Gastfreundschaft. Weit entfernt von der Hektik des Alltags, aber trotzdem nahe an einer Vielzahl von Sehenswürdigkeiten gelegen, fühlt sich hier jeder Gast wohl. Das Gefühl zu Hause zu sein wird im Hunter's Country House besonders gross geschrieben. Es beginnt ganz am Anfang, wo Sie bei der Auffahrt einen verlockenden Blick in den wunderschönen, weitläufigen Garten erhaschen, wo Schmetterlinge alles etwas bunter wirken lassen und ein frischer, blumiger Duft Sie bis zum Eingang begleitet. Der Swimmingpool sorgt an heissen Tagen für eine kühle Erfrischung und die Lounge mit Kamin für gemütliche Abende. Das Frühstück wird im sonnigen Wintergarten serviert und die Boma im Garten mit bequemen Sofas sowie der Feuerstelle laden zu einem Glas Schaumwein bei Sonnenuntergang ein. Lassen Sie sich im eleganten Restaurant mit eigenem Weinkeller am Abend verwöhnen. Gratis Wireless-Internet verfügbar im Hauptgebäude.