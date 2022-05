Hôtel L'Iglesia

Das kleine Juwel ist in der ehemaligen, portugiesischen Hauptfestung, welche zum UNESCO Weltkulturerbe gehört, und in einer ehemaligen spanischen Kirche aus dem 19. Jahrhundert gelegen. Zum Hotel gehört ein TV-Raum, eine Bar in der ehemaligen Kirche, ein Massageraum und eine atemberaubende Terrasse. Das Frühstück können Sie im ehemaligen, amerikanischen Konsulat oder auf der Terrasse geniessen. Auch abends ist die Küche absolut empfehlenswert. Zum Fischerhafen von El Jadida ist es lediglich ein 2-minütiger Spaziergang. WiFi kostenfrei.