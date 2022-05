Höhepunkte Tanzania Safari (Flugvariante) ab Arusha

1 . Tag Lake Manyara (M, A) Abfahrt ab Arusha zum Lake Manyara Nationalpark. Neben den immer präsenten Affenarten und den behäbigen Hippos, sind saisonal grosse Flamingokolonien am See zu bestaunen.

2 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Heute erkunden Sie das kleine Städtchen Mto wa Mbu in einem TukTuk. Die knapp zweistündige Fahrt bietet faszinierende Einblicke in den Alltag der tansanischen Bevölkerung. Anschliessend geht die Fahrt ins Hochland und in Richtung Ngorongoro Krater.

3 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Die Aussicht vom Rand und die steile Fahrt in den perfekt erhaltenen Krater mit der 600 m hohen Wand sind an Spektakel kaum zu überbieten. Auf kleinem Territorium lassen sich eine Vielzahl an Wildtieren beobachten.

4 . Tag Serengeti (F, M, A) Durch die vulkanisch geprägte Landschaft setzen Sie die Reise bis ins Herz der Serengeti fort. Die zentrale Serengeti verfügt über einen immensen Tierreichtum – Giraffen, Elefanten, Löwen und viele andere Tierarten werden Sie mit Sicherheit entdecken.

5 . Tag Serengeti (F, M, A) Der ganze Tag steht für Pirschfahrten in der endlosen Steppe der Serengeti zur Verfügung. Es lohnt sich zudem in den Akazien nach Leoparden Ausschau zu halten. Zwischen den Pirschfahrten ist Entspannung in der Unterkunft angesagt.