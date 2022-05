Höhepunkte Tanzania Safari ab Arusha

Ab Arusha führt die Reise zum Lake Manyara Nationalpark. Neben den ständig präsenten Affenarten und den behäbigen Hippos, sind saisonal auch grosse Flamingokolonien am See zu bestaunen.

Der ganze Tag steht für Pirschfahrten in der endlosen Steppe der Serengeti zur Verfügung. Es lohnt sich in den Akazien nach Leoparden Ausschau zu halten.

Mit einer weiteren Pirschfahrt geht es zurück in Richtung Ngorongoro Highlands. An Masai-Dörfern vorbei erreichen Sie den Krater und Ihre Unterkunft. Der Rest des Tages steht zur Entspannung zur Verfügung.

Ngorongoro (F, M, A)

Der Ngorongoro mit seinen gewaltigen Ausmassen gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe und beherbergt eine grosse Vielfalt an Wildtieren. Die Aussicht vom Rand und die steile Fahrt in den perfekt erhaltenen Krater mit der 600 m hohen Wand sind an Spektakel kaum zu überbieten.